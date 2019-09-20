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اقتصاد

خبير عقارى: الاستقرار السياسي يرفع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:09 ص
عقارات
عقارات
آمنة عبدالعظيم
أكد أعلا عزت خبير عقارى، أن حالة الرواج والطلب الكبير من قبل الشركات متعددة الجنسيات على تأجير وامتلاك وحدات تجارية وادارية وصناعية من مخازن واراضى فى مصر فى الفترة الحالية تتزامن مع حالة الاستقرار السياسى والاقتصادي والمشروعات الكبرى المنفذة فى الفترة الأخيرة.

وأوضح عزت ، فى تصريحات صحفية، أن الزيارات رفيعة المستوى التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الى عدة بلدان مؤخرا رسخت الصورة الايجابية لمناخ الاستثمار فى مصر وحفزت العديد من الدول على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى، فعلى سبيل المثال هناك طلب كبير من الشركات الصينية على المسطحات الادارية والمصانع لرغبتها فى تأسيس استثمارات كبرى لها فى مصر وكذلك الشركات الفرنسية .

وأضاف أن هناك توجه من المستثمرين بالحصول على وحدات تجارية او ادارية بنظام التمليك واعادة تأجيرها لصالح الشركات المصرية والعالمية وهو مايعد استثمارًا ناجحًا فى المرحلة الحالية مشيرًا الى ان العاصمة الادارية الجديدة ستستحوذ على الطلب فى ذلك النشاط خاصة وان كل جنيه ينفق بها يتحول لذهبًا فى وقت قياسى .

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