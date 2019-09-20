قطع المياه عن 6 مناطق بالعاصمة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة، يوم غدا السبت، عن 6 مناطق بالعاصمة لمدة 12 ساعة.



وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها، هي: "تقسيم النصر للسيارات بوادي حوف – مساكن الضباط – منطقة المصانع بعزبة زين – منطقة الملأ بعزبة الوالدة – عزبة الهجانة – عزبة الصفيح بالمعصرة"، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 21 / 9 /2019 وحتى الساعة 10 من مساء اليوم نفسه.



وأضافت الشركة، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بشارع النصر للسيارات بوادي حوف لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة أصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة إلى أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.