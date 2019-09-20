سياحة مصر تشارك في معرض السفر cottm بـ بكين

تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى معرض السفر cottm المزمع إقامته بالعاصمة الصينية بكين فى ابريل 2020 .



تدرس هيئة تنشيط السياحة مقترح زيادة المساحة المخصصة للجناح المصرى فى المعرض لتصبح 300 متر مربع بدلا من 100 متر علما بأن الزيادة متوقفة على حجم إقبال الشركات السياحية فى المشاركة .



وأهابت هيئة التنشيط فى إخطار موجهة لغرفة الشركات السياحية بإرسال رغبات الشركات المشاركة بالمعرض المذكور حتى يتسنى لهيئة التنشيط الرد فى موعد اقصاه الاحد 22 سبتمبر الجارى .



يذكر أن معرض cottm للسياحة و السفر من أهم وأكبر المعارض بالصين وهو ملتقى لكبريات شركات السياحة العالمية العاملة بالسوق الصينى .