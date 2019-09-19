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توك شو

حلمي النمنم: أي سلسلة صيدليات تقدر توقع وزير الصحة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:57 م
حلمي النمنم، وزير
حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق
قسم التوك شو
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن أي سلسلة صيدليات بإمكانها إسقاط وزير الصحة بكل سهولة، نظرا لتحكمهم في دخول وبيع شحنات كبيرة من الأدوية بشكل دوري.

ونوه، "النمنم" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أنهم يستطيعوا تعطيل بعض الشحنات الهامة داخل الموانئ، لافتا إلي صعوبة التعامل القانوني مع تلك السلاسل، حيث يتحدثون وقتها عن الكبت والقهر الذين يتعرضون له.

وتابع، أن الدولة يستلزم عليها التدخل لحماية المرضى وتوفير العلاج والأدوية اللازمة لهم، مؤكدا أن ذلك موجود في كل دول العالم.

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