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تعليم

لطلاب مدارس المتفوقين..احصل على نتيجة التحويلات بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا الرابط

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:25 م
نتيجة التحويلات
نتيجة التحويلات بالاسم ورقم الجلوس
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ظهور نتائج التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب مدارس النيل وSTEM للعلوم والتكنولوجيا عبر الموقع الالكتروني للوزارة.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات ) للطلاب الناجحين من مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم تقليل الاغتراب اعتبارا من يوم الجمعة 13/9/2019 حتى يوم السبت الموافق 14 /9 /2019.

بلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس النيل الدولية 70 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 371 طالبا وطالبة.

والتزم مكتب التنسيق عند ترشيح هؤلاء الطلاب بالنسب المقررة لتلك الشهادات وشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويمكن للطلاب الحصول على النتائج عبر هذا الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application/

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