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تعليم

فتح باب التقديم بالمدينة الجامعية بعين شمس .. 22 سبتمبر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ياسمين سامي - كريم ناصر
تفتح المدينة الجامعية بجامعة عين شمس باب التقديم للمرحلة الثانية يوم 22 سبتمبر لقبول طلبات التقديم للسكن بالمدينة الجامعية.

وأكدت جامعة عين شمس أن التقدم إلكترونيا على الموقع الإلكترونى للطلبة والطالبات القدامى والمستجدين للعام الجامعى 2019/2020 .

وأشارت الجامعة إلى أنه فى حالة عدم تقديم طلب الالتحاق بالمدن الجامعية إلكترونيًا من خلال الموقع، لن يتم النظر فى طلب تقدمكم للسكن بالمدن، موضحة أنه بعد إعلان نتيجة الطلاب المقبولين سوف يتم طلب ما يثب صحة جميع البيانات عند تقديم الأوراق بالمدن الجامعية وفي حالة ثبوت عدم صحة لأحدها يسقط حق الطالب فى التقدم مع اتخاذ الاجراءات القانونية.


جدير يالذكر ان لجامعة عين شمس حق القبول أو الرفض لطلب الاقامة في مدنها الجامعية، وفقا لقدرتها الاستيعابية وأولويات القبول بها وطبقًا لأنظمتها الداخلية ولائحتها المعمول بها.

ويتم التنسيق على أساس النسبة المئوية للمجموع والأخذ في الاعتبار المسافة بين محافظة القاهرة وعاصمة محافظة أقامة الطالب/ة كعامل تفضيلي مع تحديد عدد أماكن لكل كلية بناءًا على أحصائيات الأعوام السابقة.

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