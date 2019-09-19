حلمي النمنم: مناشدات منذ السبعينيات لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن هناك مناشدات منذ سبعينيات القرن الماضي لإنشاء عاصمة إدارية جديدة والخروج من القاهرة، مما دفع الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" لإنشاء مبني لا يزال قائما حتى الآن، ليكون مقرا للحكومة المصرية في مدينة "السادات".



وتابع، "النمنم" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الرئيس السادات اغتيل قبل افتتاح ذلك المشروع والصرح الضخم خلال القرن الماضي.



ولفت إلي أن هناك العديد من المشروعات القومية الكبري التي أقيمت خلال الفترة الحالية والعهود السابقة والتي تعرضت للنقد رغم أهميتها في تطوير الدولة.

