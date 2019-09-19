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تعليم

ألسن عين شمس تبحث التعاون المشترك مع إحدى كبريات الشركات الصينية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:47 م
ألسن عين شمس تبحث
ألسن عين شمس تبحث التعاون المشترك مع شركة صينية
قسم التعليم
استقبلت الدكتورة علا عادل وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفد صيني رفيع المستوى، برئاسة السيد إيريك زينج مدير المشروعات بالشركة الصينية للإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، بحضور أ.د. جان بدوي رئيس قسم اللغة الصينية بالكلية ، أ.د.ناصر عبد العال الأستاذ بالقسم.

وأوضحت الدكتورة علا عادل أن اللقاء دار حول سبل التعاون في مجالات التدريب والتوظيف والترجمة للطلاب والخريجين.

وأشارت إلى أن الشركة الصينية لها مشروعات ضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم قرابة ال ٢٠٠٠ موظف ما بين صينيين ومصريين بعضهم من خريجي كلية الألسن بجامعة عين شمس.

وأكدت أنه من المقترح أن يدعم الجانب الصيني العديد من الفعاليات التي تستهدف الدمج بين المجتمع الصيني المصغر من هؤلاء العاملين بالشركة والمجتمع المصري علي رأسها الفعاليات الثقافية والفنية، تقديم خدمات الترجمة بين العربية والصينية، ودعم الطلاب المصريين من دارسي اللغة الصينية بالكلية واستضافتهم خلال الفعاليات المختلفة التي تنظمها الشركة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة أو التي تقدمها الكلية في أبنيتها علي أن يتم مناقشة عدد من البنود المبدئية التي اتفق عليها الجانبان تمهيدًا لإبرام بروتوكول تعاون مشترك في وقت قريب.

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