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توك شو

فاروق الفيشاوي وعزت أبو عوف يتسببان في بكاء تامر حبيب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:50 م
تامر حبيب
تامر حبيب
عبد الخالق صلاح
دخل الفنان والسيناريست تامر حبيب في نوبة من البكاء أثناء عرض مجموعة من الصور لفنانين راحلين.

وظهر حبيب خلال افتتاح فعاليات المهرجان في دورته الثالثة؛ والمذاع على فضائية «أون أي»؛ وهو يبكي بشدة أثناء عرض صور الراحلين عزت أبو عوف ومحمد نجم ومحمود الجندي وفاروق الفيشاوي.

يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، الذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.

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