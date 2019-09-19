بكاء يسرا وتامر حبيب في افتتاح الجونة السينمائى.. تعرف على السبب

تسببت أغنية بنلف، والتى تم إذاعتها في حفل افتتاح مهرجان الجونه السينمائى، لتكريم الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا هذا العام فى بكاء عدد كبير من الفنانين على رأسهم تامر حبيب والنجمة يسرا ، واللذين بدا عليهما التأثر الشديد ، خاصة مع عرض مقاطع من أعمال فنية للنجم فاروق الفيشاوى.



وكان من ضمن الحضور الفنانون ليلى علوى، الهام شاهين، درة، أحمد داود وعلا رشدى، منى زكى، تامر حبيب، رشا مهدى، محمد محمود عبد العزيز، شريف منير، ابو، تامر كروان، محمد كريم، هانى أبو اسعد، عمرو عابد، صبا مبارك، تامر هجرس، بسمة، قيس شيخ نجيب، يسرى نصر الله، مى عمر وزوجها محمد سامى.



مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام ووصل المخرجين من المنطقة بأقرانهم الدوليين وتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.



كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات جديدة، ويسعى ليكون عاملًا محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي. وتعقد الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.