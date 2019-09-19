مثل السرطان .. ندوة لمواجهة الطلاق المبكر بالدقهلية

نظم حزب حماة الوطن بالدقهلية، ندوة بعنوان "احمى أسرتك وذلك " بنادى الحوار بالمنصورة برعاية وحضور اللواء اسامه ابو المجد نائب رئيس الحزب ورئيس الكتله البرلمانية للحزب بمجلس النواب و المهندس علاء السعدنى، الأمين العام لأمانة الدقهلية وإشراف وتنفيذ الدكتورة داليا الأتربى الأمين المساعد بالدقهلية، ورشا عبدالخالق أمينة المرأة بالدقهلية والدكتورة فاطمة شريف أمينة الموارد البشرية بالدقهلية وقيادات واعضاء الحزب .



حاضر في الندوة كلا من الدكتوره منى شوقي استشاري الموارد البشرية وعلم النفس الايجابي، والدكتور صابر عبدالواحد المفكر الإسلامي والفقيه .



ومن جانبه اكد اللواء اسامه ابو المجد نائب رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس النواب ان موضوع الندوة ذو قيمه كبيره لأن الطلاق مشكله تهدد الامن القومى المصرى ولذا يجب على الجميع ان يركز فى كافة محتويات الندوة حتى تصل رسالتنا للاجيال القادمه التى تفتقد الكثير من المعلومات حول الحياه الزوجيه وقدسيتها.



فيما اكدت رشا عبد الخالق ان الهدف من الندوة مواجهة مشكلات الطلاق المبكر والتى تعتبر مشكلة العصر وهى مثل السرطان الخبيث الذى ينتشر ولكن ليس بداخل جسد الفرد الواحد ولكنه يدمر أسرة بأكملها، وللأسف في حالة وجود أطفال فإنهم الخاسر الأساسى بالمعركة، لذلك هدفنا عقد سلسلة ندوات بعنوان "احمى أسرتك" لمعالجة مشكلات الطلاق والسعى للتماسك الأسرى مضيفه أن تلك الندوات ستجرى أيضا بالمراكز المختلفة للحد من انتشار هذا الوباء وبناء أسرة متماسكة وسعيدة.



ومن جانبها خاطبت الدكتوره منى شوقي الحاضرين بدراسه عن أنماط الشخصيات وتقبل الاختلاف بين الزوجين بشكل علمي وموضوعي وكذلك الإبتعاد عن السلوكيات السيئه المسماه بالقتله الخمسه للعلاقات الاسريه وكيفيه النقد الايجابي بصوره صحيحه للحد من الخلافات الزوجيه وانتشار الطلاق المبكر.



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