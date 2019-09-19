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رياضة

رئيس نادي أسوان ..الأزمة المالية تطاردنا ونواجهها وحدنا

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:23 م
صدى البلد
كتب : رباب الهوارى
صرح اللواء أحمد سليمان ، رئيس نادي أسوان الرياضي ،والصاعد حديثا للدورى الممتاز "بأن الأزمة المالية تطارد النادي في منافسات الموسم الجديد بالدورى الممتاز موسم 2019/2020 .

وأشار اللواء أحمد سليمان بأن النادي يواجه هذه الأزمة بمفرده ، ولكن أين نواب محافظة أسوان من دعم ومساعدة الفريق ،وطلب الوقوف بجانب الفريق في هذه الفتره الصعبة وتقديم الدعم له ، وأشار الى أن الوقت ليس في صالحهم .

وأوضح أن الإدارة بذلت جهودا كبيرة لتدبير إقامة معسكرات الإعداد بمبالغ تخطت المليون جنيه، ولكن نحتاج 4 ملايين جنيه على الأقل لنستطيع إتمام التعاقد وتسجيل عقود اللاعبين الجدد، لأن دعم وموارد وميزانية الكرة لا تتناسب مع تواجدنا بالممتاز .

وذكر بأن أسوان الفريق الوحيد بالممتاز فى حاجة إلى ما يقرب من 150 ألف جنيه فقط للسفر طيران والعودة بعد كل مباراة خارج أسوان فى الممتاز .

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