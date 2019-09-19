رئيس نادي أسوان ..الأزمة المالية تطاردنا ونواجهها وحدنا

صرح اللواء أحمد سليمان ، رئيس نادي أسوان الرياضي ،والصاعد حديثا للدورى الممتاز "بأن الأزمة المالية تطارد النادي في منافسات الموسم الجديد بالدورى الممتاز موسم 2019/2020 .



وأشار اللواء أحمد سليمان بأن النادي يواجه هذه الأزمة بمفرده ، ولكن أين نواب محافظة أسوان من دعم ومساعدة الفريق ،وطلب الوقوف بجانب الفريق في هذه الفتره الصعبة وتقديم الدعم له ، وأشار الى أن الوقت ليس في صالحهم .



وأوضح أن الإدارة بذلت جهودا كبيرة لتدبير إقامة معسكرات الإعداد بمبالغ تخطت المليون جنيه، ولكن نحتاج 4 ملايين جنيه على الأقل لنستطيع إتمام التعاقد وتسجيل عقود اللاعبين الجدد، لأن دعم وموارد وميزانية الكرة لا تتناسب مع تواجدنا بالممتاز .



وذكر بأن أسوان الفريق الوحيد بالممتاز فى حاجة إلى ما يقرب من 150 ألف جنيه فقط للسفر طيران والعودة بعد كل مباراة خارج أسوان فى الممتاز .