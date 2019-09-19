محمد رمضان: بقدم للجمهور شيء مش موجود في مصر.. فيديو

قال الفنان محمد رمضان، إن طموحه أن يكون الممثل الذي يملك شعبية المطرب.
وأضاف "رمضان"، خلال افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والمذاع عبر فضائية "أون أي"،: «شيء عظيم أني أشعر أنني أقدم للجمهور شيء مش موجود في مصر».
وأشار: «ربنا وفقني أني لقيت نوع الغناء اللي يتلائم مع طبيعة صوتي»، لافتا: «الأغاني بتاعتي بعتبرها أغاني تحفيزية لأي ِشاب وفتاة».
ويشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و 9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.
وأضاف "رمضان"، خلال افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والمذاع عبر فضائية "أون أي"،: «شيء عظيم أني أشعر أنني أقدم للجمهور شيء مش موجود في مصر».
وأشار: «ربنا وفقني أني لقيت نوع الغناء اللي يتلائم مع طبيعة صوتي»، لافتا: «الأغاني بتاعتي بعتبرها أغاني تحفيزية لأي ِشاب وفتاة».
ويشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و 9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.