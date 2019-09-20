بعد سحبه من السوق.. أعشاب بديلة للـ رانيتيدين

علقت شادية هريدي عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان وعضو الجمعية المصرية للطب البديل، على قرار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بسحب دواء "زانتاك"، ووقف تداول كل الأدوية التى تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين"، بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التي يصنع منها مستحضر "زانتاك".



وقالت "هريدي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مجموعة من الأعشاب الطبيعية الإصيلة التي تمتلك مفعول يعادل مفعول السحر في القضاء على الحموضة وقرحة المعدة وغيرها من أوجاع المعدة المؤلمة التي يعاني منها المواطنين، ولا توجد بها أي خطورة تهدد صحة المواطن.



وفي هذا الصدد أوضحت النائبة، أن هذه الأعشاب تتمثل في "النعناع" و"الينسون" والعسل الأبيض" الزنجبيل والكمون" والحليب الساقع" "الحلبة" مع شرب 4 لتر ماء كل يوم الأمر الطبيعي الذي يعطي الجسم المناعة الكاملة ضد أي مرض بالإضافة إلى التخلص النهائي من آلام المعدة.



وشددت "شادية هريدي" على ضرورة إطلاق حملات تحذيرية موجهة لجميع المواطنين بالابتعاد عن هذه الأدوية لحين التأكد من سلامتها، والاتجاه إلى الطب البديل "الأعشاب الطبيعية".



يأتي ذلك بعد أن أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، منشورا يتضمن قرارات، بسحب دواء "زانتاك"، ووقف تداول كل الأدوية التى تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين"، بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التي يصنع منها مستحضر "زانتاك".



وتضمن المنشور 3 قرارات، أولها سحب دواء "زانتاك" بكل تركيزاته، لحين التأكد من سلامة المستحضر وخلوه من الشوائب، وذلك بناءً على ماورد من شركة جلاكسو مالكة المستحضر.



وتضمن قرارًا بسحب عينات من المادة الخام "رانيتيدين" من جميع المصانع لتحليلها للتأكد من عدم وجود شوائب بها.



وتضمن المنشور أيضًا قرارًا بوقف تداول جميع المستحضرات التى تحتوى على المادة الفعالة "رانيتيدين"، بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات، لحين التأكد من خلوها من تلك الشائبة، وقالت إنه سوف يتم الافراج عن تلك المستحضرات طبقًا لنتائج التحاليل.



وأرفقت الإدارة جدول يتضمن الأدوية التى سيتم وقف تداولها وعددها 21 مستحضرًا.



ونصح المنشور المرضى الذين يستخدمون تلك الأدوية بمراجعة مقدمى الخدمة الصحية، وقال إن تلك الإجراءات جاءت بناءً على تقارير هيئة الدواء الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، التى أشارت إلى اكتشاف شوائب بمادة "رانيتيدين".



وتستخدم مادة "رانيتيدين" فى تصنيع الأدوية المعالجة لحموضة المعدة.



ومن الأدوية التي تحتوي علي تلك المادة



فوار راني

رانيتيدين

رانتيدول

زانتاك

فارو رانتدين

اسيلوك

اسيلايت

رانيتاريجو

الرانتاز

اوسموران

رانتيبلوك

هيستاك

ابيرانت

رانيتاك

نورسيف

مجدين

ابيران

رايتيكيور

جاستبروك

Rant 12

| RANITARIGO SHAMS

2 | RanTIDINE up 13

| ULRANTAZ MASH

3 RANITAK SEDICO 14

| OSMORAN TAB. ADWIA

4 | ErmanT EPICO 15

| RANTIBLOCK UNTPHARMA

5_|

RANTIDOL EINASR 16_| RAPIDANEAL ZAD INT.PHARMA

| acioc SIGMA 17

| RANTIDINE ADCO.

7_| PHARO RANTIDINE. PHARAONIA| 15

| Ertan ADWIA

8mstac RANBAXY 9

| RIGHTICURE PHARMA RIGHT

9 aciuiGit ELOBOUR 20



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