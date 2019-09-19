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رياضة

الإسماعيلية تنجح في استضافة بطولة الجمهورية لكمال الأجسام تحت 17 سنة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:30 م
صدى البلد
ريهام بكير
نجحت الإسماعيلية اليوم في استضافة بطولة الجمهورية لكمال الأجسام تحت 17 سنة بمشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون الأندية ومراكز الشباب المنضمين للاتحاد المصري لكمال الأجسام.

وأكد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي أن بطولة الجمهورية لكمال الأجسام للناشئين الهدف منها انتقاء العناصر المتميزة والحاصلين علي المراكز الأولى للانضمام لصفوف المنتخب الوطني والذي يستعد لخوض العديد من البطولات القارية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: كنت حريصا على حضورها شخصيا لأرى أبنائي من الأبطال الناشئين الذي ينتظرهم مستقبل باهر وأن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي تحظى بإخراج أبطال في هذا السن الصغير وهو ما يضع مصر في مصاف دول العالم في هذه الرياضة.

وأوضح  المهندس سامي بشير المدير التنفيذي أنه تم وضع الشروط للاشتراك في البطولة وأرسلت غلى أفرع الاتحاد علي مستوى الجمهورية، وتمنح هذه البطولة ميزة للأوائل بالبطولة درجات التفوق "الحافز الرياضي" وإعفاء شرط المجموع للالتحاق بكلية التربية الرياضية.

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