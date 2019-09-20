أخبار التوك شو.. افتتاح الجونة السينمائي.. محمد رمضان: الأغاني بتاعتي تحفيزية للشباب.. وسقوط محرج لفنانة

نشر قسم التوك شو بموقع صدى البلد مجموعة من الاخبار من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة ومنها..



محمد رمضان: الأغاني بتاعتي تحفيزية للشباب.. فيديو







قال الفنان محمد رمضان، إن الغناء جاء معه صدفة، معقبا: «موضوع الغناء جه بنسبة كبيرة معايا بالصدفة».



وأضاف "رمضان"، خلال افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والمذاع عبر فضائية "أون أي" «لقيت الجمهور متقبل الغناء، وساعدني في تحقيق جزء كبير من طوحي».



وأشار: «جماهرية الممثل لها حدود، ودائما جماهرية المغني 20 ضعف جماهرية الممثل»، موضحا: «أما بنستشهد بجماهرية أي شخص بنستشهد بجماهرية أم كلثوم وعبدالحليم حافظ».



وأوضح: «كان طموحي أن أكون الممثل الذي يملك شعبية المطرب»، متابعا: «ربنا وفقني أني لقيت نوع الغناء اللي يتلائم مع طبيعة صوتي»، لافتا: «الأغاني بتاعتي بعتبرها أغاني تحفيزية لأي ِشاب وفتاة».





سقوط محرج لفنانة خلال تكريمها بمهرجان الجونة السينمائي .. فيديو











سقطت الفنانة نسرين راضي، إحدى المشاركات في فيلم آدم أثناء تكريمها من النجم العالمي مينا مسعود، بطل فيلم علاء الدين، في مهرجان الجونة السينمائي.



وقال النجم العالمي مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين، إنه سعيد جدا برجوعه لمصر أم الدنيا، مقدما الشكر إلى القائمين على مهرجان الجونة السينمائي.



وأضاف خلال افتتاح فعاليات المهرجان في دورته الثالثة؛ والمذاع على فضائية « أون اي»؛ أن مهرجان الجونة يعتبر فخرا يمتد إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أنه بالفن نستطيع أن نقدم أنفسنا إلى العالم.



وأوضح أن الفنانين هم من يعكسون ثقافة مجتمعهم، وأنه له كل الشرف للمشاركة في المهرجان، مرددا: «انا فرحان اني موجود في مصر ومش مصدق أنها بقيت جميلة كده .. آخر مرة كنت في مصر من 10 سنين».



يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و 9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.





تعليق مثير من عمرو يوسف على نجاح ولاد رزق 2.. فيديو









علق الفنان عمرو يوسف، على نجاح الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، قائلا: «أنا من الناس اللي استمتاعهم بالنجاح 5 دقائق فقط».



وأضاف عمرو يوسف، خلال افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والمذاع عبر فضائية "أون اي"،: «كنا خايفين وإحنا بنعمل ولاد رزق 2، لان الجزء الأول حقق نجاح كبير جدا».



وأشار عمرو يوسف: «كان لازم نتفوق على الجزء الأول وهذا ما حدث وظهر من تعليقات الجمهور على الفيلم».



يشار إلى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و 9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.







لجنة الطاقة: مصر أصبحت مؤهلة لتصدير الكهرباء.. فيديو











قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن مصر أصبحت مؤهلة الآن لتصدير الكهرباء، وقامت بالاتفاق مع دولة قبرص لتبادل الكهرباء وقت الذروة.



وأضاف محمد سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي تقديم الإعلامية سارة حازم، أن مصر خلال الفترة الأخيرة عملت على تنويع مصادر الطاقة، وأصبحت تنتج 2 جيجا من الطاقة الشمسية في محطة بنبان بأسوان، و1.5 جيجا من محطة الرياح بـ زعفرانة، وسيتم إنتاج 2.8 من محطة الطاقة النووية بالضبعة بعد 7 سنوات.



وكشف أن الهدف من تنويع الطاقة إحداث نوع من التوازن، وهناك خطة لكي تصل الطاقة المتجددة لـ20% من اجمالي طاقة مصر خلال 3 سنوات فقط.



وأشار إلى أن الشمس ساطعة في مصر بصورة كبيرة للغاية، ولدينا مساحة كبيرة من الصحراء غير مستغلة، وإذا استغلت بالشكل الأمثل من الممكن تصدير الكهرباء إلى أوروبا بعد توفير احتياجات مصر.







أكرم حسني يفتتح مهرجان الجونة بأغنية «عندنا سيما عندنا عادل امام»











قدم الممثل أكرم حسني أغنية افتتاحية مهرجان الجونة السينمائي «عندنا سيما عندنا عادل امام».



وشارك في استعراض خلال افتتاح فعاليات المهرجان في دورته الثالثة؛ والمذاع على فضائية « أون إي»؛ وعر مجموعة من الصور في الخلفية لنجوم السينما القدماء والحاليين.



وعقب الانتهاء من الاستعراض، انتقد عدم مشاركته في استعراضات وأغاني مهرجان الجونة السنوات الماضية.



يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و 9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.







كندة علوش تكشف موعد عودتها لـ التمثيل.. فيديو













قالت الفنانة كنده علوش، إن الحياة أصبح لها معنى آخر بعدما أنجبت طفلتي.



وأضافت "علوش"، خلال افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، المذاع عبر فضائية "أون أي"،: «الحياة بقت ليها معنى تاني بعد ما جت بنتي، وأصبحت أهم وبقيت متمسكة بها أكثر».



ولفتت إلى أن «وجود بنتي علمني حاجات كثيرة، والنهارده أول مرة نسيب بنتنا لوحدها، وعلمتني الصبر»ـ متابعة: «أنا كنت بقول هرجع التمثيل بعد سنة، لكن بنتي وأسرتي أهم حاجه بالنسبة لي، وأما يكون فيه عمل يستحق وأكون مقتنعة بيه هبقي ألاقي حل إني أنزل».



يشار إلى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.





"الزراعة" تعلن عن خبر سار للفلاحين.. فيديو







قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن منظومة " كارت الفلاح " تعتبر واحدة من أهم أدوات التكنولوجيا الحديثة التي تقوم بها الدولة لتطبيق المنظومة الزراعية الرقمية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الدولة بالكامل تتوجه نحو التحول الرقمي، وأن تعميم منظومة كارت الفلاح بالمحافظات سيكون بنهاية 2020.



وأوضح معاون وزير الزراعة، أن منظومة كارت الفلاح تم ربطها بالرقم القومي للمزارع، مؤكدًا أن الكارت له أهمية كبيرة للمزارع وللدولة.



وأشار معاون الوزير، إلى أن المزارع من خلال الكارت الذكي يحصل على السماد بدون مشكلات، ويعلم الكمية التى تصرفها الدولة له، وكذلك يستطيع الفلاح أن يحصل على الدعم النقدي بدلا من الحصول عليه عينيًا أو عن طريق السماد.



وكشف أن الدولة تحصل على مجموعة من المزايا من خلال الكارت، حصر شامل وسريع للمنظومة الزراعية، ويتيح للدولة الوصول للمزارع بشكل سريع.





شاهد.. قائد سيارة إطفاء يستغيث لإنقاذه







عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو لـ سيارة إطفاء في هنغاريا تطلب الإسعاف، وذلك بعد أن سقطت فى أثناء ذهابها لإطفاء حريق.



وجاء فى الفيديو أن السائق حاول إظهار مهارته في القيادة السريعة للوصول نحو نقطة الحريق، ولكن جاءت بالفشل.



وانقلبت السيارة فى منظر غريب، وأوضحت القناة أن السيارة قائد السيارة طلب المساعدة لإسعافه.



وقد قام أحد المواطنين بالتقاط الفيديو وعرضه على اليوتيوب.





عملت الهانم والخدامة..ندي بسيوني: غيرت دايما من شكلي وطبيعة أدواري









قالت الفنانة "ندي بسيوني"، إن الممثل الحقيقي والدارس يستطيع أداء كل الأدوار المقدمة له، لافتة إلي أنها أدت الكثير من الأدوار البارزة مثل "هوانم جاردن سيتي" حيث كانت ثرية للغاية، ولكنها على الجانب الأخر قامت بعدد من الأدوار الشعبية والبسيطة مثل "أوراق مصرية".



وأشارت، "ندي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن مسلسل "هوانم جاردن سيتي" كانت بداية إنطلاقتها الفنية، ولكنها لم تستمر في أداء ذلك الدور حيث سعت للتغيير والتطوير من أدوارها، قائلة "كنت بغير في شكلي كتير".



ونوهت، إلي أنه تم كتابة الجزء الثالث من مسلسل "هوانم جادرن سيتي" ولكنه لم يخضع للإنتاج نظرا لتوقف الدولة خلال تلك الفترة عن الإنتاج الفني، تاركين المجال للقطاع الخاص.