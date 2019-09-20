جدول تسكين الطلاب في مدن الأزهر الجامعية

تفتح جامعة الأزهر، غدا السبت الموافق 21 سبتمبر، باب تسكين المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة للطلاب والطالبات.



وأوضحت أنه تم وضع جدول زمنى للتسكين على النحو التالي :

* تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "ممتاز" السبت والأحد.

* الفرقة الثالثة تقدير "ممتاز" الاثنين والثلاثاء.

* الفرقة الثانية تقدير "ممتاز" الأربعاء والخميس.

* تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "جيد جدا" السبت 28 /9 والأحد .

* الفرقة الثالثة تقدير "جيد جدا" الاثنين والثلاثاء، والذين لم يتم تسكينهم مسبقا يتم التسكين يوم الأربعاء والخميس.



كما يتم تسكين المناطق النائية حسب الجدول المعلن وفقا للتقديرات، والحالات الخاصة يتم تسكينهم في أي وقت بدء من يوم السبت ٢١ سبتمبر الحالي.



وطالب رئيس الجامعة أبناءه من الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالجدول الزمني منعا للتزاحم، والذي روعي فيه التيسير على أبنائنا الطلاب والطالبات، ولن يتم تسكين أحد إلا حسب الجدول المعلن .