اخبار الزمالك اليوم 19-9-2019.. ميتشو يجهز مفاجأة لـ إرباك الاهلي.. وخالد بيومي يحذر من نجم الأحمر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس، 19 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:ادي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه مساء اليوم ببرج العرب، استعدادا لمباراة الاهلي في السوبر المصري المقرر لها مساء غدٍ الجمعة باستاد الجيش.يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، لتجهيز مفاجأة فى تشكيل الفريق الأبيض أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري المقرر لها غدا الجمعة ببرج العرب.حذر المحلل الفني خالد بيومي فريق الزمالك، من خطورة نجم الأهلي، قبل مواجهة الفريقان، غدا، الجمعة، في بطولة كأس السوبر المصري.كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة التعاقد مع مصطفى يونس ومصطفى عبده نجمي الأهلي في قناة نادى الزمالك الجديدة.