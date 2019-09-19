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أخبار البلد

لا تكن من الشامتين.. رسالة جديدة من ريهام سعيد لـ مهاجميها

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:05 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
منار نور
نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام" صورة لها وعلقت عليها برسالة لـ مهاجميها.

وكتبت ريهام سعيد قائلة: "لا تكن اليوم من الشامتين فتصبح غذا من المبتلين".

جدير بالذكر أن ريهام سعيد تعرضت لأزمة كبيرة بعد تصريحاتها الأخيرة حول مرضى السمنة، حيث تقدم المجلس القومى للمرأة ضدها بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام، وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، بناءً على الشكوى، حظر ظهورها على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، فيما أعلنت ريهام اعتزالها العمل الإعلامي.

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