حقيقة غلق باب التقديم في عدد من كليات جامعة الأزهر

انتشرت على السوشيال ميديا، صورة تفيد بأنه تم غلق باب التقديم في عدد من كليات جامعة الأزهر منها "كلية الدعوة، كلية التربية، كلية التربية الرياضية، كلية اللغات والترجمة".



مصدر بجامعة الأزهر، كشف لـ"صدى البلد"، حقيقة هذه الصورة، منوها أنه لا يوجد غلق للتقديم في الكليات ولكن الأمر فيه لبس عند البعض.



وأشار إلى أن الكليات تعطي لإدارة الجامعة الأعداد المطلوبة لها في الفرقة الأولى وبناء عليه يتم فتح باب تسجيل الرغبات ثم تنسيق هذه الرغبات وإعلان النتيجة، منوها أنه بإعلان التنسيق يرشح الطلاب والطالبات إلى الكليات بناء على النسبة المحددة للقبول بكلية كلية.



وأوضح، أن هناك عددا من الكليات لا تقبل التحويل بعد إعلان نتيجة التنسيق وهى الكليات التي فيها اختبارات وهي "الدعوة، التربية، التربية الرياضية، شعبة التربية الخاصة، كلية التمريض" منوها أن هذه الكليات بالفعل تتعامل مع الطلاب والطالبات الذين تم ترشيحهم لها وتعقد لهم الاختبارات وبالتالي فلا يمكن لها أن تتعامل مع غيرهم لأنهم سيحققون العدد الفعلي المطلوب للكلية.



من جانبه، كشف الدكتور محمد سيد، عميد كلية التربية بنين بأسيوط، بأن شعبة التربية الخاصة عليها إقبال كبير من الطلاب منوها أنه تم قبول 300 طالب في هذه الشعبة، وسيتم قبول حوالي 550 طالبا في كلية التربية.