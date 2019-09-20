توفيق عكاشة: الجيش المصري أكثر جيوش العالم تاريخا وعراقة وبطولة.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الجيش المصري يعتبر أكبر جيش في المنطقة.



وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «لولا الجيش المصري ما كانت إنجازات مصر»، لافتا أن الجيش تعرض لنكسات وهذه النكسات كانت نكسات مصر أيضا، وأقام انتصارات هي انتصارات مصر أيضا.



وأوضح: «عندما عبر الجيش المصري قناة السويس وحطم خط بارليف واستعاد بالقوة المسلحة جزءا من الأرض المصرية، أعطي للرئيس السادات القوة كي يستعيد ما تبقي من أرض دون إراقة دماء».



وأشار الإعلامي توفيق عكاشة،: «الجيش المصري أكثر جيوش العالم تاريخا وعراقة وبطولة».