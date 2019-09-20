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اقتصاد

رئيس حماية المستهلك يكشف أماكن تواجد سيارات الضبطية القضائية لمراقبة الأسواق

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:46 ص
اللواء الدكتور راضي
اللواء الدكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
محمد صبيح
أكد اللواء الدكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أن حملات الجهاز بكافة فروعه الاقليمية من خلال سيارات الضبطيه القضائيه مستمرة بالاسواق والمناطق التجاريه المختلفه ومواقف نقل الركاب لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابه فضلًا عن اجراءات التوعيه لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

ويهيب رئيس جهاز حمايه المستهلك بالمواطنين الابلاغ عن ايه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او ايه معلومات بشأنها، مؤكدًا أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متواز مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.

وعلى جانب آخر وجه رئيس الجهاز رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه والامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر بالمستهلك.

يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين عبر ادوات التواصل المختلفه من خلال الخط الساخن 19588 او من خلال رقم الواتس اب ( المواطن رقيب ) 01281661880 أو الموقع الالكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg او عبر التطبيق الالكترونى المتاح علي متجر الهواتف الذكيه Google play.

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