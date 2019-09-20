توفيق عكاشة: القوات المسلحة المصرية تمتلك خبرات لا يمكلها أي جيش في الأرض.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الجيش المصري هو أعظم جيش علي وجه الأرض.



وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «الجيش المصري خاص أكثر من 140 معركة عسكرية، وهو الجيش الوحيد في الأرض الذي يملك خبرات لا يمكلها جيش في الأرض مثله».



وأشار: «نحن عاشقين للقوات المسلحة لأنها كما قال السادات إن مصر أصبح لها اليوم درع وسيف، درع يحيمها وهي القوات المسلحة وسيف تضرب به وهو قواتها المسحلة، شعب مصر جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب المصري».



وأوضح: «نحن نمتلك واحدا من أكبر وأهم وأقوي وأكبر أجهزة الاستخبارات في العالم وهو جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يمثل أعصاب الدولة، ويمثل وأعينها وعقلها المفكر».



