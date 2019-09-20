موعد استقبال كلية الدعوة بجامعة الأزهر للطلاب الجدد

أعلنت كلية الدعوة بجامعة الأزهر، أن حضور الطلاب الجدد للكلية لا يمكن إلا بعد استلام الكلية لأسماء الطلاب المرشحين من الجامعة ، وهذا لم يتم حتى اليوم الخميس نظرا لاستمرار فترة تعديل الرغبات.



وأضافت الكلية في بيان، ان الكلية ستعلن يوم الأحد أو الإثنين عن موعد بداية استقبال الطلاب الجدد، وعن كل الأوراق المطلوبة عند حضور الطلاب الجدد، وطبيعة وموعد اختبار القبول للطلاب الجدد.



وأوضحت، أنه الإعلان عن هذه التفاصيل سيكون استقبال الطلاب الجدد في الكلية غالبا من يوم الاثنين أو الثلاثاء.