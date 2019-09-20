المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع 3% الأسبوع الماضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14742 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 3.04%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 0.6% مسجلا 539.5 نقطة.



سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 3.9% مغلقا الفترة عند مستوى 2192 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 2.5 % مغلقا عند 17889 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2.7 % مغلقا الفترة عند 1439.8 نقطة.



وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 17.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 738 مليار جنيه مقابل 755.1 مليار جنيه.