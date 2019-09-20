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اقتصاد

12.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 12.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1029 مليون ورقة منفذة على 116 الاف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 770 مليون ورقة منفذة على 105 الاف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 39.7 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.2% خلال الأسبوع.

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