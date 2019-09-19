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توك شو

ياسمين على لـ هشام عباس: شيل إيدك من على خدك.. والأخير: احساسك جميل.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:42 م
ياسمين على
ياسمين على
محمد القاضي
شارك الفنان هشام عباس، الفنانة ياسمين على في تقديم أغنية "شيل ايدك من على خدك"، على الهواء، وهي اغنية الفنان هشام عباس التي غناها سابقا في احد البوماته بداية عام 2000.

وعقب الأغنية، وجه "هشام عباس"، حديثه لـ "ياسمين على"، قائلا: «شرفتيني ونورتيني، وغنيتي حلو، واحساسك جميل، وصوتك حلو».
وحلت الفنانة "ياسمين على"، ضيفه على الفنان "هشام عباس"، ببرنامج "شريط كوكتيل"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

ويذاع برنامج "شريط كوكتيل" يوم الخميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.

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