ضبط شخص بسوهاج يتاجر في تذاكر القطارات بالسوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بسوهاج من ضبط أحد الأشخاص سبق اتهامه فى 3 قضايا "أموال عامة – إبتزاز أموال"، ومطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا لقيامه بالإتجار فى تذاكر القطارات بالسوق السوداء .



وضبط بحوزته 52 تذكرة حجز كمبيوتر و 18 تذكرة "حجز عن طريق شبكة الإنترنت" و 20 فيزا كارت مشتريات و 100 صورة ضوئية لبطاقات الرقم القومى لأشخاص مختلفة و مبلغ مالى قدره 44,585 ألف جنيه.



وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتم إتخاذ اللازم قانونًا.