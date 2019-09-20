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حوادث

ضبط شخص بسوهاج يتاجر في تذاكر القطارات بالسوق السوداء

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:09 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بسوهاج من ضبط أحد الأشخاص سبق اتهامه فى 3 قضايا "أموال عامة – إبتزاز أموال"، ومطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا لقيامه بالإتجار فى تذاكر القطارات بالسوق السوداء .

وضبط بحوزته 52 تذكرة حجز كمبيوتر و 18 تذكرة "حجز عن طريق شبكة الإنترنت" و 20 فيزا كارت مشتريات و 100 صورة ضوئية لبطاقات الرقم القومى لأشخاص مختلفة و مبلغ مالى قدره 44,585 ألف جنيه.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتم إتخاذ اللازم قانونًا.

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