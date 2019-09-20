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حوادث

وزيرة التضامن تقدم التهنئة لرئيس مجلس الدولة الجديد وتعرب عن فخرها بالكيان

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:54 ص
وزيرة التضامن تقدم
وزيرة التضامن تقدم التهنئة لرئيس مجلس الدولة الجديد
كتب محمد زهير
استقبل أمس المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة الجديد الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لتقديم التهنئة له بمناسبة ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى باختياره رئيسا لمجلس الدولة ، وقد تولى المستشار حسام الدين المنصب بعد أن حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية .

وقد أعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن فخرها بمجلس الدولة كجهة قضائية لها تقديرها فى نفوس المواطنين لتحقيق العدالة الإدارية فى ربوع مصر , وحماية المشروعية وهى رسالة القضاة وجوهر ولايتهم , مما يؤدى إلى حسن تسيير المرافق العامة فى الدولة، فضلا عن دوره من خلال أحكامه التاريخية التى ترسى مبادئ هامة فى مجال الضمان الاجتماعى .

ومن جانبه أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس على أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بدور هام لتحقيق الاستقرار للأسرة المصرية وتماسكها وحمايتها من التفكك , ومعاونتها على تحقيق وظيفتها ورعاية أفرادها ، وتوفير الرعاية للأطفال بما يحقق تنشئتهم تنشئة صحية , ومد مظلة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم , وتحسين مستوى الخدمات , فضلًا عن تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره .​

وقد حضر اللقاء المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص , والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس , والمستشارين أحمد الشحات ومحمد قمارى نائبى الرئيس من الهيئة الاستشارية لوزيرة التضامن .

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