اهم الاخبار.. المنتخب فى قبضة البدرى .. قوات أمريكية إضافية فى السعودية .. النجوم يشعلون مهرجان الجونة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية من يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها:
رسميا .. حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر
فى مفاجأة من العيار الثقيل .. قررت اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للمكسيكى أجيرى " اقرأ المزيد ".
الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى السعودية
كشف مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، عن احتمالية إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى السعودية، وذلك في حالة موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطط وزارة الدفاع الأولية لتوفير مضادات صواريخ أمريكية للمملكة " اقرأ المزيد ".
توافد نجوم الفن على مهرجان الجونة السينمائى
حرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم الخميس بمسرح المارينا وسط حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى كبير " اقرأ المزيد ".
الاميرة اسماعيل الضبع تعتذر لـ الرئيس السيسى ومؤسسات الدولة: انت ابويا وسامحنى
اعتذرت الاميرة اسماعيل الضبع صاحبة فيديو الاساءة لمؤسسات الدولة للرئيس السيسى وقالت فى فيديو قامت ببثه عبر مواقع التواصل الاجتماعى ان سبب بث الفيديو المحرض ضد مؤسسات الدولة والرئيس السيسى ان نفسيتها كانت " تعبانة " بعد وفاة ابنها ووالدها وانها تمر بظروف صعبة " اقرأ المزيد ".
فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في السوبر المحلي" اقرأ المزيد ".
الجبير: التهاون مع إيران سيشجعها على ارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية
أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير مساء اليوم الخميس، أن التهاون مع إيران سيشجعها على ارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة" اقرأ المزيد".
موقع تظلمات التموين .. طريقة تسجيل تظلم الكهرباء والسيارة والوظائف العليا
فتحت وزارة التموين التجارة الداخلية باب تظلمات التموين للمستبعدين من الدعم خلال مراحل التنقية عبر موقع تظلمات التموين الإلكتروني لإدارة دعم مصر" اقرأ المزيد ".
رئيس وزراء السودان يُقرر تعيين قيادات جديدة في عدة وزارات
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم الخميس، قرارات بإعفاء 3 قيادات في 3 وزارات، وتعيين آخرين بدلا منهم" اقرأ المزيد ".
رسميا .. حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر
فى مفاجأة من العيار الثقيل .. قررت اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للمكسيكى أجيرى " اقرأ المزيد ".
الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى السعودية
كشف مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، عن احتمالية إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى السعودية، وذلك في حالة موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطط وزارة الدفاع الأولية لتوفير مضادات صواريخ أمريكية للمملكة " اقرأ المزيد ".
توافد نجوم الفن على مهرجان الجونة السينمائى
حرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم الخميس بمسرح المارينا وسط حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى كبير " اقرأ المزيد ".
الاميرة اسماعيل الضبع تعتذر لـ الرئيس السيسى ومؤسسات الدولة: انت ابويا وسامحنى
اعتذرت الاميرة اسماعيل الضبع صاحبة فيديو الاساءة لمؤسسات الدولة للرئيس السيسى وقالت فى فيديو قامت ببثه عبر مواقع التواصل الاجتماعى ان سبب بث الفيديو المحرض ضد مؤسسات الدولة والرئيس السيسى ان نفسيتها كانت " تعبانة " بعد وفاة ابنها ووالدها وانها تمر بظروف صعبة " اقرأ المزيد ".
فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في السوبر المحلي" اقرأ المزيد ".
الجبير: التهاون مع إيران سيشجعها على ارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية
أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير مساء اليوم الخميس، أن التهاون مع إيران سيشجعها على ارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة" اقرأ المزيد".
موقع تظلمات التموين .. طريقة تسجيل تظلم الكهرباء والسيارة والوظائف العليا
فتحت وزارة التموين التجارة الداخلية باب تظلمات التموين للمستبعدين من الدعم خلال مراحل التنقية عبر موقع تظلمات التموين الإلكتروني لإدارة دعم مصر" اقرأ المزيد ".
رئيس وزراء السودان يُقرر تعيين قيادات جديدة في عدة وزارات
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك اليوم الخميس، قرارات بإعفاء 3 قيادات في 3 وزارات، وتعيين آخرين بدلا منهم" اقرأ المزيد ".