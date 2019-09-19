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توفيق عكاشة: لتلك الأسباب انصرف المواطن عن الإعلام المصري

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:43 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
خالد محيي الدين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المواطن المصري انصرف عن الإعلام، نظرا لأن المؤسسات الإعلامية تعرض ما يروق لها وليس ما يطلبه المواطن.


وأضاف، عكاشة خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن هناك جزءا كبيرا من الإعلام المصري منفصل عن الواقع، نظرا لاستخدامه مدارس لا تصلح للمجتمع المصري والعربي، مؤكدا "الإعلام مفصول عن المجتمع من يوم ما اتعمل".

وتابع، أن المصريين لا يصدقون الإعلام الذي يتبع تلك المدارس العاجزة عن التأثير فيهم حتي لو كانت تشير للحقيقة، واتجهوا للإعلام الذي يشبع عقولهم حتي لو لم يقدم لهم الحقيقة.

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