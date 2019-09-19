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فن

معز مسعود.. من الدعوة لـ الله إلى المهرجانات الفنية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:33 م
معز مسعود
معز مسعود
قسم الفن
اثار ظهور الفنانة شيرى عادل برفقة مطلقها الداعية الإسلامى معز مسعود، على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائى الجدل، بعد إعلانها انفصالهما مؤخرا.

الجدل لم يكن فقط بسبب ظهورهما معا، بل بسبب ظهور داعية إسلامي على السجادة الحمراء لمهرجان فني، في مشهد نادر الحدوث لرجال الدين.

هذا الظهور ليس الأول لمعز مسعود حيث سبق وأن ظهر من قبل على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورة ماضية وأثار يومها أيضا جدلا كبيرا.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام ووصل المخرجين من المنطقة بأقرانهم الدوليين وتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات جديدة، ويسعى ليكون عاملًا محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي. وتعقد الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.

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