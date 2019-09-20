حكاية نصب.. أشجان مستريحة الجيزة ومحمود تاجر الأدوية الوهمية

واقعتان متشابهتان الأولى عرف صاحبها بـ مستريح قليوب، مندوب مبيعات بشركة أدوية استولى على 10 ملايين جنيه من الأهالي، والثانية أشجان صاحبة مكتب للاستيراد والتصدير ومطلوب في 12 قضية، استطاعت النصب على المواطنين وايهامهم بقدرتها على تخصيص وحدات سكنية لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة



الأول استغل عمله في ممارسة نشاطه الإجرامى والاستيلاء على أموال المواطنين الذين يحلمون بالثراء السريع مستغلا حبهم للمال.. هذه قصة "محمود. ا"، مندوب مبيعات بشركة أدوية، المعروف بـ "مستريح قليوب"، حيث استولى على 10 ملايين جنيه من الأهالى بحجة توظيفهم فى تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية.



المتهم استغل ظروف عمله وتوقع أنه سوف يكون في مأمن بعيدا عن أعين رجال الشرطة، حيث دأب على جمع الأموال من راغبي الثراء السريع بزعم استثمارها في الأدوية والمستحضرات الطبية، التي تدر عليهم أموالا طائلة بصفة شهرية، يتم سدادها لهم في بداية الأشهر الأولى، حتى يطمئن الضحية ويدفع مبالغ أكبر، ليصطدم الجميع في النهاية بجريمة نصب، تبخرت معها أحلامهم في الثراء السريع بعدما فشل الضحايا في الوصول له واستولى على أموالهم وفص ملح وداب.



تم ضبط المتهم وبحوزته جواز سفر وشهادة التخرج وشهادة تأدية الخدمة العسكرية ومبلغ مالى، حيث كان ينوى السفر خارج البلاد.



وكان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمود عقل، رئيس مباحث قسم قليوب، بورود عدة بلاغات من أصحاب الصيدليات بتعرضهم للنصب على يد "محمود. ا"، مندوب مبيعات بشركة أدوية، حيث استولى منهم على مبالغ طائلة تخطت الـ10 ملايين جنيه بحجة استثمارها في تجارة الأدوية مستغلا عمله بشركة أدوية وكون شقيقه صيدلى وصاحب صيدلية بالمدينة.



تشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت، رئيس مباحث المديرية، للتحري حول الواقعة ومدى صحتها.



وتبين من التحريات أن المتهم استغل صفته كمندوب مبيعات لإحدى شركات الأدوية الكبرى وأوهم ضحاياه من الأطباء أصحاب الصيدليات بقدرته على المكسب السريع عن طريق تأسيس شركة مساهمة في تجارة الأدوية، واستولى على 10 ملايين جنيه واختفى بعد أسابيع.



وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم قبل هروبه وضبط بحوزته جواز سفر وشهادة التخرج وشهادة تأدية الخدمة العسكرية ومبلغ مالى، حيث كان ينوى السفر خارج البلاد، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.



فيما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط مستريحة نصبت على المواطنين في مبلغ مليون جنيه.



ووردت معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقطاع مفادها قيام المدعوة أشجان.ع صاحبة مكتب للاستيراد والتصدير ومطلوب التنفيذ عليها في 12 قضية (تبديد- شيكات)، بالنصب والاحتيال على المواطنين.



وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمة استدرجت ضحاياها عن طريق إيهامهم بقدرتها على تخصيص وحدات سكنية لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مدعية عملها كموظفة بذات الهيئة نظير التحصل منهم على مبالغ مالية أمكن التوصل لـ 6 من المجني عليهم منهم هويدا.م.أ دكتورة تنمية موارد بشرية وبسؤالها أيدت ما جاء بالتحريات وأضافت أن المتهمة استولت منها وباقي المبلغين على مبالغ مالية تقدر بحوالي مليون جنيه.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال ترددها على إحدى المقاهي بدائرة قسم الأهرام.



وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت بالأحكام الصادرة ضدها حرر محضر وتم عرضه علي النيابة التى تباشر التحقيق.