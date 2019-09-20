ضبط شخصين لقيامهما بإدارة نشاط بيع أجهزة تقوية شبكات المحمول.. فيديو

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة نشاط بيع أجهزة تقوية شبكات المحمول بالمخالفة للقانون.





تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عقب تقنين الإجراءات من ضبط (صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير – مقيم بمحافظة القاهرة)، لإدارة نشاط بيع أجهزة تقوية شبكات المحمول “2G,3G”، وبحوزته (20 جهاز تقوية شبكات المحمول – 58 هوائى داخلى وخارجى خاصة بتلك الأجهزة – 28 مشترك هوائى – 4 كاميرا صغيرة بها شريحة محمول – 17 مرآة سيارة بها كاميرا مزودة بشريحة محمول – 2 عين سحرية مزودة بكاميرا) .



