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حوادث

استغلوا 5 أحداث.. حكاية عصابة التسول بإكراه الأطفال في الجيزة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:16 ص
التسول
التسول
ندي حمودة - أحمد مهدي
أمرت النيابة العامة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم باستغلال أطفال أحداث في التسول.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل استغلال عاطلين لأطفال أحداث في التسول بالشارع.

التحريات الأولية التي أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت عن قيام عاطلين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال إستغلال الأحداث، من خلال دفعهم للتسول والاستيلاء على أموالهم كرهًا عنهم مُتخذين من منطقة الدقى بالجيزة وبولاق الدكرور مكانًا لنشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبلغا ماليا حصيلة نشاطهما الإجرامى.

وبمواجهتهما إعترفا بإستغلال ٥ أطفال أحداث "تم التوصل إليهم" فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، بسؤال المجنى عليهم أيدوا ما سبق.

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