مصر للطيران للشحن الجوي توقع بروتوكول تعاون مع وكيل أوروبي لزيادة المبيعات

وقعت شركة مصر للطيران للشحن الجوي برئاسة الطيار باسم جوهر، بروتوكول تعاون مع وكيل شحن أوروبي لزيادة المبيعات، ويأتي ذلك في إطار خطة الشركة لزيادة الأرباح وتوسعة خطوط الشركة.



قالت مصادر بالشركة، إنه من المقرر أن يقوم وكيل الشحن بتسويق بضائع الخطوط الجوية لمصر للطيران للشحن الجوي، وتطوير المشروعات والمبيعات" .



وفي ضوء العقد الحصري مع مصر للطيران للشحن الجوي ، يلتزم وكيل الشحن الأوروبي بتطوير وتأمين فرص الشحن لشركة مصر للطيران، لكل من الوجهات الحالية والمستقبلية ، وكذلك استخدام الشراكة كفرصة لزيادة التوظيف وتسريع النمو.