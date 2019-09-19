رانيا علوانى: مفتحتش تويتر من أسبوع.. وكانت تجرية سيئة جدا.. فيديو

قالت رانيا علوانى، عضو مجلس إدارة النادى الاهلى، إن طبيعة العمل العام تستوجب تشجيع الألعاب الأخري التي يتم تحقيق انجازات فيها.



وأضافت رانيا علواني، خلال استضافتها ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنها لم تقم بفتح حسابها على تويتر منذ أسبوع، معقبه: «فيه ناس بتكون عايزه تتصيد لك الأخطاء».



وأوضحت عضو مجلس إدارة النادى الاهلى، : «أنا بقالي أسبوع مفتحتش تويتر.. كانت تجرية سيئة جدا بالنسبة لي».

