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اقتصاد

الإحصاء يكشف تفاصيل زيادة حجم استثمار القطاع الخاص في السوق المصرية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:31 ص
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
اية الجارحي
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الأصول الثابتة لشركات القطاع الخاص الاستثماري بلغت 519 مليار جنيه عام 2017 مقابل 434.2 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة 19.5 ٪ تركزت الزيادة في قطاع الصناعات التحويلية خاصة نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.

وأوضح الإحصاء - في النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص الاستثماري عام 2017 - أن قيمة رأس المال المستثمر بلغت 778.7 مليار جنيه عام 2017 مقابل 674.7 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة 15.4٪ تركزت بقطاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة فحم الكـوك والمنتجات النفطية وقطاع المعلومات والاتصالات وخاصة نشاط الاتصالات.

ولفت إلى أن قيمة الأرباح المحققة بلغت 53.0 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل 40.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبـة زيادة 30.5٪ تركزت بقطـاع الصناعات التحـويلية وخاصة نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية وقطاع المعلومات والاتصالات وخاصة نشاط الاتصـالات.

وأشار إلى أن تكاليف النشاط الجاري بلغت 542.1 مليار جنيه عام 2017 مقابل 428.0 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة 26.6٪ تركزت بقطاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة المنتجات الغذائية وصناعة الفلزات القاعدية.

وأضاف أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 70.6 مليار جنيه خلال الفترة سالفة الذكر مقابـل 52.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة 34.2٪ تركزت بقطاع الصناعات التحـويلية وخاصة نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية.

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