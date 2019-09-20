نصر فريد واصل: يجب علينا الوقوف بجوار الدولة ونشر السلام.. صور

قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، إنه لابد علينا جميعا بالوقوف بجوار الدولة وعدم المساعدة في انهيارها، منوها أن الشرائع السماوية حثت على نشر السلام.



وأضاف واصل لـ صدى البلد، على هامش مشاركته في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأخير بعنوان "فقه بناء الدولة .. رؤية عصرية"، أن بناء الدولة يأتي من التعليم والإهتمام بالعلم مناشدا بأن يكون هناك اهتمام أكبر بمادة التربية الدينية حتى ينشئ الشباب تنشئة سليمة.



وأشار إلى أن المتطرفين هم الذين صدروا صورا غير حقيقية عن الإسلام وضللوا الناس بأحكام وفتاوى خاطئة، منوها أن الأمية الدينية هي الأساس لنشر الفساد وحدوث خلل في الإنسان والمجتمع.



وأوضح، أن الجماعات الإرهابية لا تأخذ تعاليم الدين الإسلامي من مصادرها الصحيحة والوسطية كالأزهر الشريف، وإنما تحصل عليها من خلال الدول الخارجية التي تخدم أغراضها الخاصة.



وأكد ان الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف حملوا لواء الوسطية في نشر صحيح الدين وتعاليم الإسلام السمحة بدون غلو أو تطرف.