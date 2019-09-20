إلهامى سمير: مشكلات التعليم حاضرة في مصر طوال العام

قال إلهامي سمير، الناقد الأدبي، أن الأفلام السينمائية ناقشت مشكلات المتعلقة بالمدرسة والمعلم والتعليم ومشكلات العملية التعليمية وما تلقين التعليم نقشوا في خلال 300 فيلم.



وكشف أن مشكلات التعليم حاضرة في مصر طوال العام ولا تُريح سوى شهرين فقط، مؤكدًا أن من أهم الأفلام التي ناقشت مشكلات التعليم " الإنسان يعيش مرة واحدة".



وأضاف سمير خلال حواره على قناة تن، أن عرض الفيلم السينمائي يترك أثرًا كبيرًا لدى الفرد، فهو يمثل التجسيد والتشخيص بأروع صوره، ويريح العقل من عناء التخيل، ويجعله مشغولًا بالمعنى المقصود والهدف المطلوب، كما أن فيلما واحدًا أو بعض المشاهد من الفيلم الواحد يمكن أن تعالج الجوانب الثقافية والعلمية والتاريخية والاجتماعية.



وتابع :" هذا يتطلب من المعلم التحضير الجيد، لتحديد المقاطع المناسبة من الفيلم والتي تفيد وتدعم المنهج الدراسي".