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توك شو

بيتصيدوا الأخطاء.. رانيا علوانى: مش هرد على الانتقادات عبر تويتر مستقبلا.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:51 م
رانيا علوني
رانيا علوني
محمد القاضي
قالت رانيا علوانى، عضو مجلس إدارة النادى الاهلى، إنها لن ترد على الانتقادات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي مستقبلا.

وأضافت "علواني"، خلال استضافتها ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «مش هرد على الانتقادات المسيئة على تويتر الفترة الجاية»، لافتة: «اللي بينتقد بطريقة مش لطيفة من الأفضل إني أسكت».

وأوضحت: «فيه ناس بتكون عايزه تتصيد لك الأخطاء»، مشيره: «أنا بقالي أسبوع مفتحتش تويتر، وكانت تجرية سيئة جدا بالنسبة لي».

وأشارت عضو مجلس إدارة النادى الاهلى، إلى أن طبيعة العمل العام تستوجب تشجيع الألعاب الأخري التي يتم تحقيق انجازات فيها.

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