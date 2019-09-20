ناقد رياضي يكشف تفاصيل الإطاحة بـ إيهاب جلال قبل ساعات من توليه المنتخب

قال الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، إنه يجب على تصنيف مصر والدوري المصري عربيًا وعالميًا، حيث إن الدوري المصري رقم 49 على مستوى العالم، والرابع عالميًا، موضحًا أن منتخب مصر حافظ على تصنيفه الفترة الأخيرة.



وأضاف "الخطيب"، خلال حواره على قناة تن، أن مصر لديها أجندة دولية مزدحمة يوم 7 أكتوبر المقبل، ويجب على اتحاد الكرة المصري وكذلك حسام البدري المدير الفني للمنتخب بمخاطبة المنتخبات الأوروبية من أجل إجراء لقاء ودي ولو بالمحليين، موضحًا أنه يجب إخطار المنتخبات الأوروبية قبل المباراة بـ 15 يوم ، وبالتالي فإن آخر موعد للمخاطبة غدًا.



وأشار إلى أن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري كان هناك أكثر من قصة حوله، حيث كان يتمسك بجهاز معاون معين حال توليه كمدير فني للمنتخب، كما أنه كان شرط جزائي للنادي المصري يقدر بـ 3 مليون جنية وكان هذا شبه عائق، مؤكدًا أن جلال أبلغ رئيس نادي المصري باستمراره كمدير فني للنادي وأنه اعتذر عن تدريب المنتخب.



وتابع :" الكلام ده حصل بداية اليوم وكان مؤشر لخروج إيهاب جلال من الصورة ، البعض اتجه بشكل كبير لحسن شحاته قد يكون الأوفر حظًا في هذا التوقيت اسم كبير وخبرة كبيرة ، في فترة حرجة جدًا ، بس اللي وقع عليه اختيار حسام البدري، محتاجين ليه دعم جامد أوي ، ودعم كبير جدًا بنأى بنفسي وزملائي حتى السوشيال ميديا القاعدة من الجماهير، أي صفحة فاتت تقفلها ، لازم ندعم البدري في الوقت الحالي".

