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توك شو

نائب وزير التعليم: لدينا 11 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في مصر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:30 ص
الدكتور محمد مجاهد،
الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني
توك شو
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه تم تأسيس ثلاث مدارس تكنولوجية جديدة العام الماضي، وبهذا وصل عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية في مصر 11 مدرسة، ويتم العام الحالي التعاون مع 8 شركاء جُدد بعضهم شركات صناعية.

وأضاف "مجاهد"، خلال حواره على قناة تن:" أخر مدرسة عملنا معاها شراكة كانت من القطاع العام، وهي شركة الصالحية للاستثمار والتنمية الزراعية، وهي شركة متطورة في إنتاج الألبان والبيض واللحوم".

وأكد أن هذه الشركة فور علمهم بالتطوير الذي يحدث في التعليم الفني تقدموا بطلب من الوزارة لعمل مدرسة متخصصة للتعليم الزراعي.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لهذه المدرسة 50 طالب، ويأمل أن يزيد العدد في السنوات القادمة، موضحًا أن الشركة ستوفر للطلبة فرص عمل فور تخرجهم.

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