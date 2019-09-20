ياسمين علي: بحب حكيم وبهاء سلطان في الأغاني الشعبية.. فيديو

قالت الفنانة ياسمين على، إنها تحب الأغاني الشعبية كثيرا.



وأضافت "ياسمين على"، خلال حوارها مع الفنان "هشام عباس"، ببرنامج "شريط كوكتيل"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «بحب حكيم وبهاء سلطان في الأغاني الشعبية».



ويذاع برنامج "شريط كوكتيل" يوم الخميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.

