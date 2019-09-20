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تعليم

كلية أزهرية تمنح الأوائل الكتب الدراسية في العام الجديد مجانا.. تعرف عليها

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:44 ص
كلية أزهرية تمنح
كلية أزهرية تمنح الأوائل الكتب الدراسية في العام الجديد مجان
محمد شحتة
قرر مجلس كلية التربية بجامعة الأزهر بايتاي البارود، منح أصحاب المركزين الأول والثاني من كل دفعة جميع الكتب الدراسية هدية لهم دون مقابل إكراما لهم وتشجيعا على استمرار تفوقهم.

كما قرر المجلس، إقامة الحفل السنوي لتكريم أوائل الخريجين والطلاب خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم، وسوف يكرم فيه العشرة الأوائل من كل فرقة.

ووافقت جامعة الأزهر، على بدء العمل بنظام الدفع الإلكتروني في تحصيل الرسوم بكافة أنواعها من الطلاب بجميع الكليات على مستوى القاهرة والأقاليم.

ويمكن للطلاب الحصول على الفيزا إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال هذه الخطوات:
1- الذهاب إلي أقرب فرع للبنوك (الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي).
2- عمل طلب حصول على فيزا مسبقة الدفع للاستخدام في مصروفات الجامعة.
3- الدفع في خزينة البنك 15 جنيه لتفعيل الكارت.
4 - يتم عمل الفيزا مجانا لجميع الطلاب بناءً على تعاون بين الجامعة وهذه البنوك.

وكشف مصدر بجامعة الأزهر، أن الجامعة، حددت البنوك الذي سيتم التعامل من خلالها وإصدار بطاقة الدفع "الفيزا" للطلاب منها وهي: الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي.

وأوضح، أن بطاقة الدفع الالكتروني "الفيزا": تستخدم في سداد المستحقات المالية الحكومية ومنها المصروفات الجامعية، وكل ما يتعلق بالتعاملات المالية داخل الجامعة.

وناشدت الجامعة، الطلاب والطالبات، بضرورة باستخراج فيزا الدفع الحكومي من أي فرع من فروع البنوك السابقة ليتمكن من إنهاء أي إجراءات أو تعاملات تتطلب رسومًا للجامعة.

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