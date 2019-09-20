كشف غموض واقعتي سرقة بالإكراه على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة وبنى سويف، فى كشف غموض واقعتى سرقة بالإكراه فى يوم واحد على طريق «الكريمات»، بالصحراوي الشرقي حيث تبين أن 4 عاطلين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا، ونفذوا الواقعة، وتم ضبط أحدهم بالقاهرة، وأثناء ملاحقة الآخر فى بنى سويف، تبادل إطلاق النار مع القوات، فلقى مصرعه، وتلاحق القوات 2 آخرين، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى ضباط مركز ببا بلاغًا، قبل 6 أيام، من «م. س. م»، 40 سنة، سائق، و«ر. ع. ع»، 46 سنة، تباع، بأنه أثناء استقلالهما سيارة نقل بمقطورة، قيادة الأول، بـ«الصحراوى الشرقى- طريق الكريمات»، قادمين من المنيا فى اتجاه القاهرة، اعترضتهما سيارة ملاكى، يستقلها 4 مجهولين، بحوزة 2 منهم بنادق آلية، حيث قاما بإطلاق 3 أعيرة نارية تجاه إطارات وزجاج السيارة النقل لإجبارهما على التوقف، واستولوا منهما على مبلغ مالى وهاتف محمول وهربوا، كما تلقى ضباط مركز بنى سويف، فى اليوم نفسه، بلاغًا من «م. ط. ع»، 34 سنة، سائق، و«ش. أ. ع»، 18 سنة، تباع، بأنهما أثناء استقلالهما سيارة نقل بمقطورة، قيادة الأول، بالطريق نفسه، قادمين من أطفيح بالجيزة فى اتجاه بنى سويف، وتوقفهما أمام ورشة إصلاح إطارات سيارات، بمدخل كوبرى عدلى منصور، فوجئا بـ3 مجهولين، يستقلون سيارة ملاكى، حددا أرقامها، وبحوزة أحدهم بندقية آلية، وآخر «سنجة»، قاموا بإطلاق عيار نارى فى الهواء، واستولوا منهما على مبلغ مالى وهاتفين محمولين، وكذا الاستيلاء على 50 علبة سجائر ماركات مختلفة، وكرتونة ولّاعات، من محل بقالة مجاور للورشة، مِلْك «م. س. ك»، 35 سنة، وهربوا، وبالكشف عن اللوحات المعدنية للسيارة تبين أنها مُرخَّصة بوحدة مرور حلوان بالقاهرة باسم «ج. م. ج».



وتم تشكيل فريق بحث، برئاسة وإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى، أسفر بحثه عن أن وراء ارتكاب الواقعتين «ش. س. ح»، 39 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 13 قضية سرقة بالإكراه وقتل وشروع فى قتل ومخدرات وسلاح، محكوم عليه فيها بالمؤبد والسجن 28 عامًا أخرى، و«ع. ع. م»، 23 سنة، عاطل، محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات فى قضية سلاح، و«ر. م. ع»، 25 سنة، عاطل، و«ع. ر. ع»، 33 سنة، عاطل.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم الرابع بمأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت عن ضبطه بمنطقة سكنه، وبحوزته 2 هاتف محمول، أحدهما خاص بـ«ش. أ. ع»،



أحد المجنى عليهما فى الواقعة الثانية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين بالاشتراك مع باقى المتهمين، وضُبطت بإرشاده السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعتين، «مستأجرة»، كما أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مكان اختباء المتهم الأول بالظهير الصحراوى لقرية سنور، وتم استهدافه بمأمورية، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، وتبين اختباؤه داخل غرفة مهجورة، وغير مسقوفة، وبمجرد مشاهدته القوات بادر بإطلاق وابل من النيران تجاهها، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه، وتمكنت من قتله، وضُبطت بجوار جثته بندقية آلية، وبخزينتها 7 طلقات، ودراجة نارية خاصة به، و825 جنيهًا، و2 هاتف محمول.



وانتقل فريق من النيابة فى بنى سويف لمناظرة جثة المتهم، كما أجرت النيابة معاينة لمكان اختبائه داخل غرفة مهجورة، دون سقف، وأمرت بسرعة ضبط باقى المتهمين الهاربين، وطلبت تحريات المباحث.