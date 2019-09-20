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أخبار العالم

سيلفي لمحمد بن سلمان يثير عاصفة على السوشيال ميديا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:15 ص
بن سلمان والعنزي
بن سلمان والعنزي
أحمد قاسم
اشتعلت مواقع مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، بعد انتشار صورة سيلفي لأحد المواطنين السعوديين مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره مهرجان "الهجن" بمدينة الطائف.

ويظهر في الصورة المواطن الذي يدعى، محمد العنزي، وهو يبتسم بجانب الأمير بن سلمان، الذي استجاب لطلب الشاب السعودي حينما أراد التقاط صورة سيلفي معه.

وحسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، فإن العنزي لفت إلى أن بساطة ولي العهد في التعامل مع الجميع، تجعله محبوبًا من الكل، مشيرًا إلى أن الصورة التي التقطها معه ستكون ذكرى يفتخر بها مدى الحياة.

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