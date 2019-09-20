أمن الجيزة ضبطهم في بؤر إجرامية.. حبس 37 متهما من تجار المخدرات والأسلحة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 37 متهما من تجار المخدرات والأسلحة النارية بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليهم في مداهمات شنتها على عدد من البؤر الاجرامية أمس.



وكشفت التحقيقات أن الحملات التي تشنها الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتعاون مع قوات العمليات الخاصة بشكل يومي أسفرت أمس عن ضبط 33 متهما في مجال قضايا المواد المخدرة كما نجحت في ضبط 30 قضية اتجار و 3 تعاطي بالإضافة إلي 1545 جرام حشيش و 589 قرص مخدر و 750 جرام إستروكس و 113 جرام هيروين.



وأشارت التحقيقات أن الحملات استهدفت أيضا تجار وحائزي الأسلحة النارية والذخائر وتمكنت من ضبط 4 متهمين و5 قضايا دفاع عن النفس وطبنجة عيار 9مم وفردين خرطوش محلى الصنع وبندقيتين آليتين و 12 طلقة مختلفة الأعيرة.



ومن جانبها تواصل مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن حملاتها ومداهمة البؤر المختلفة بعدة مناطق تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بإعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.