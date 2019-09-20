ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمن الجيزة ضبطهم في بؤر إجرامية.. حبس 37 متهما من تجار المخدرات والأسلحة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:46 ص
حملات أمنية
حملات أمنية
ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 37 متهما من تجار المخدرات والأسلحة النارية بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليهم في مداهمات شنتها على عدد من البؤر الاجرامية أمس.

وكشفت التحقيقات أن الحملات التي تشنها الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتعاون مع قوات العمليات الخاصة بشكل يومي أسفرت أمس عن ضبط 33 متهما في مجال قضايا المواد المخدرة كما نجحت في ضبط 30 قضية اتجار و 3 تعاطي بالإضافة إلي 1545 جرام حشيش و 589 قرص مخدر و 750 جرام إستروكس و 113 جرام هيروين.

وأشارت التحقيقات أن الحملات استهدفت أيضا تجار وحائزي الأسلحة النارية والذخائر وتمكنت من ضبط 4 متهمين و5 قضايا دفاع عن النفس وطبنجة عيار 9مم وفردين خرطوش محلى الصنع وبندقيتين آليتين و 12 طلقة مختلفة الأعيرة.

ومن جانبها تواصل مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن حملاتها ومداهمة البؤر المختلفة بعدة مناطق تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بإعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في مداهمة أوكار الإجرام.. أمن الجيزة يضبط 21 متهما ومخدرات وأسلحة

تجار مخدرات وأسلحة.. أمن الجيزة يسقط 46 متهما في مداهمات بؤر الإجرام

خلال 24 ساعة.. سقوط 35 متهما من تجار المخدرات والأسلحة في مداهمة أمنية بالجيزة

خلال 24 ساعة.. أمن الجيزة يضبط 36 متهما من تجار المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤر إجرامية

أمن الجيزة يضبط 58 متهما من تجار الأسلحة والمخدرات في مداهمة بؤر إجرامية

ترشيحاتنا

صيحة الريش.. اختيار النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

اخبار الرياضة.. كواليس اختيار حسام البدري مدربا لمنتخب مصر.. ملامح الجهاز الفني الجديد.. و تعليق حسام حسن.. قرار مرتضى بشأن السوبر

رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري

حظك اليوم الجمعة 20 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

بفستان مكشوف الساق .. مي عمر بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

إيمى سمير غانم تظهر في مهرجان الجونة بإطلالة مشابهة لـ أنغام ..صور

بالدولار واليورو .. تكلفة باهظة لإطلالة أحلام الأخيرة .. صور