التعليم العالي تتيح التحويلات لطلاب الدبلومات بالفرصة الأخيرة .. غدا

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنيه بالفرصة الأخيرة التحويلات وتقليل الاغتراب حتى السبت المقبلة بالساعة الثالثة عصرا، حيث أطلقت الوزارة السبت الموافق 14/9/2019 مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب واستمرت حتي يوم الاثنين الموافق 16/9/2019.



وكانت قد أعلنت نتائج تنسيق الشهادات الفنية لعام 2019، وتبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة .



وتقدم إجمالي عدد (197146) طالبا وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.



وبلغ عدد الطلاب المرشحين (191159) طالبا وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.



ويمكن للطلاب تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application/