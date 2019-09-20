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فن

داليا البحيري تعود لتصوير "فالنتينو" مع عادل إمام

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:00 ص
داليا البحيري
داليا البحيري
شيرى نبيل
تعود الفنانة داليا البحيري لتصوير دورها في مسلسل "فالنتينو" مع الزعيم عادل إمام، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر، من إخراج رامى إمام، حيث من المقرر أن يستكمل تصوير دوره غدا السبت بأحد الاستديوهات.

من ناحية أخرى عاد الزعيم عادل إمام لاستكمال تصوير المسلسل الأسبوع الماضي، بعد توقف 3 أشهر، حيث كان من المفترض عرضه فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل فالنتينو" يعد التعاون الأول بين عادل امام والسيناريست أيمن بهجت قمر والسابع مع نجله رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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